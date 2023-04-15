Канада и дальше будет помогать Киеву.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что не сомневается в победе Украины в войне, которую развязала Российская Федерация.

Об этом он сказал во время общения с прессой, сообщает "Укринформ".

"Я не сомневаюсь и полностью уверен, что Украина победит", — заявил Трюдо.

По его словам, Канада будет продолжать поддержку Украины. Оттава "никогда не будет оставаться в стороне", подчеркнул канадский премьер.

"Мы будем и дальше оказывать военную, экономическую, гуманитарную, торговую и коммерческую поддержку, будем заниматься зерном и будем работать с друзьями над развитием успешного будущего для себя и всех тех, кто разделяет наши ценности", — заявил Джастин Трюдо.

Напомним, на днях стало известно о новом пакете оборонной помощи для Украины от Канады. В частности, Министерство обороны отправит ВСУ 21 тыс. автоматов, 38 пулеметов и более 2,4 млн патронов.

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