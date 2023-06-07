Папу Римского госпитализировали для операции под общим наркозом

Глава католической церкви после операции проведет несколько дней в больнице, но для полного восстановления ему понадобится несколько недель.

В среду, 7 июня, Папа Римский Франциск был госпитализирован в больницу в Риме, где ему будет проведена операция на кишечнике. 86-летний понтифик будет прооперирован под общим наркозом.

Об этом сообщает AP.

Папа Римский в последнее время страдал от "ухудшающейся рецидивирующей, болезненной грыжи". Она образовалась на предыдущем шраме, вероятно после операции на толстой кишке в 2021 году. Эксперты говорят, что образование такой грыжи является известным осложнением после операции на кишечнике.

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Главе католической церкви будет проведена открытая операция на брюшной полости, которая поможет хирургу как диагностировать, так и лечить выявленную проблему. Повторная операция свидетельствует о том, что у него не было другого выбора, кроме как лечить кишечную проблему, особенно с учетом плотного графика поездок Папы Римского этим летом.

Папа Римский после операции проведет несколько дней в больнице, но для полного восстаноления ему понадобится несколько недель.

Руководитель отделения хирургии толстой кишки и прямой кишки в медицинской школе Йельского университета Уолтер Лонго в комментарии AP отметил, что стареющий Папа уже слаб и не в лучшей форме. "Есть риск относительно операции такого человека, но если он сможет пройти через это, у него все будет хорошо", — сказал он.

После операции 2021 года Папа Римский пожаловался, что плохо отреагировал на общий наркоз, который использовался во время операции, продолжавшейся дольше, чем ожидалось.

Согласно каноническому праву, Франциск продолжает руководить Ватиканом и 1,3-миллиардной католической церковью, даже находясь в бессознательном состоянии под общим наркозом.

Напомним, в марте 2023 года Папа Римский Франциск провел несколько дней в больнице в Риме из-за респираторной инфекции.

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