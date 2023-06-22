Яке місто визнали найзручнішим для життя — оновлений рейтинг

Economist Intelligence Unit (EIU) опублікував рейтинг найзручніших для життя міст світу за 2023 рік, і Відень знову посів перше місце.

EIU, дочірня організація The Economist, склала рейтинг 173 найзручніших для життя міст у всьому світі за низкою важливих факторів, включаючи охорону здоров’я, освіту, стабільність, інфраструктуру та довкілля.

Про це пише CNN.

Відень отримав своє перше місце в Глобальному індексі зручності проживання EIU, отримавши похвалу за надійну інфраструктуру, видатну культуру та розваги, а також бездоганні освітні та медичні послуги.

Місту, яке протягом багатьох років кілька разів займало перші позиції, з невеликим відривом слідував датський Копенгаген, який зберіг другу позицію.

Великі повернення

У той час як австралійські Мельбурн і Сідней опустилися в списку за останні роки, причому Сідней нещодавно вибув з топ-10, а Мельбурн зрівнявся на 10-му місці з японською Осакою 2022 року, обидва знову підскочили, посівши третє і четверте місця відповідно.

Канада була добре представлена ​​цього року, три її міста — Калгарі, Ванкувер і Торонто — потрапили до топ-10.

Тим часом Швейцарія отримала два місця в десятці кращих: Цюріх посів шосте місце, а Женева розділила сьоме місце з Калгарі.

Замикає першу десятку Осака, рейтинги якої в культурі та довкіллі незначно підвищилися через скасування обмежень, пов’язаних з Covid.

“Скасування обмежень, пов’язаних з COVID-19, загалом сприяло покращенню умов життя в усьому світі 2023 року’, — сказав Упасана Датт, керівник відділу індексу комфортності проживання в EIU.

Він додав: “Освіта стала якіснішою завдяки поверненню дітей до шкіл разом зі значним зменшенням навантаження на лікарні та системи охорони здоров’я, з деякими помітними покращеннями в містах Азії та Близького Сходу, що розвиваються Оскільки політична та економічна вісь світу продовжує зміщуватися на схід, ми очікуємо, що міста в цих регіонах повільно рухатимуться вгору в нашому рейтингу зручності для життя”.

Рушійні сили

Незважаючи на те, що Європа показала себе сильною у рейтингу, європейські міста також переважають у списку міст, які найбільше втратили позиції цього року.

Столиця Великої Британії Лондон та столиця Швеції Стокгольм опинилися у списку міст, що втратили позиції, до того ж перше місто впало на 12 позицій і посіло 46-те місце, а друге місто знизилося на 22 позиції і опустилося на 43-є місце.

Вперше з'явившись у рейтингу 2022 року на 35-му місці, столиця Шотландії Единбург цього року впала на 58-му позицію.

“Жодне з цих міст не спостерігало особливо різкого зниження своїх показників індексу, але їм не вдалося досягти успіхів, яких багато інших міст, особливо в Азії, досягли минулого року”, — йдеться у звіті.

Середній показник індексу в 172 містах (без Києва в Україні) наразі досяг 76,2 зі 100, що є найвищим показником за 15 років.

Згідно зі звітом, найбільше покращилися показники у сфері охорони здоров’я, тоді як показники в освіті, культурі і розвагах та інфраструктурі також вищі.

Зниження стабільності

Однак стабільність зазнала “незначного” зниження через “випадки громадянських заворушень у багатьох містах на тлі кризи вартості життя, а також через зростання злочинності в деяких містах”.

“З п’яти категорій, охоплених нашим індексом, лише стабільність зазнала зниження”, — каже Барсалі Бхаттачарія, менеджер із галузевих досліджень EIU.

“Порушення громадського порядку та економічні труднощі також призвели до збільшення випадків злочинності в деяких містах, і це й надалі залишатиметься ризиком у майбутньому. Усе це свідчить про те, що показники стабільності в нашому індексі життєздатності навряд чи швидко відновляться”, — прокоментував він.

Популярне місце, на якому розташований знаменитий пляж Вайкікі, цього року піднялося на шість позицій завдяки покращенню оцінок у сфері охорони здоров’я, “частково через усунення навантаження на систему охорони здоров’я, пов’язаного з COVID”.

Однак сусідні міста США Сан-Дієго, який посідає 61 місце в списку, і Лос-Анджелес, 57-ме, опустилися на 17 позицій.

Цього року в нижній частині списку не відбулося незначних змін: міста, які постраждали від постійних громадянських заворушень і військових конфліктів, серед інших проблем, отримали найнижчі бали.

Алжир, лівійський Тріполі та сирійський Дамаск увійшли до трійки найменш придатних для життя міст у світі.

У Дамаску, одному з міст із найнижчими рейтингами в опитуванні, цього року не відбулося жодного покращення показників якості життя.

Однак українське місто Київ, якого не було в списку 2022 року через вторгнення Росії в лютому 2022 року, цього року опустилося в списку через прямий вплив війни, і тепер посідає 165-те місце.

“Війна в Україні та викликані нею економічні та політичні зриви негативно впливають на життя в багатьох європейських містах. Не дивно, що це найбільш помітно в столиці України Києві, який знову приєднується до опитування цього року”, — йдеться у звіті.

Глобальний індекс комфортності проживання за 2023 рік: 10 найкращих міст

1. Відень, Австрія

2. Копенгаген, Данія

3. Мельбурн, Австралія

4. Сідней, Австралія

5. Ванкувер, Канада

6. Цюрих, Швейцарія

7. Калгарі, Канада

7. Женева, Швейцарія

9. Торонто, Канада

10. Осака, Японія

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