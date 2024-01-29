В Сеуле автомобиль протаранил пост охраны перед посольством России

Автомобиль въехал в пост охраны перед посольством России в центре Сеула.

В центре Сеула – столицы Южной Кореи – внедорожник протаранил пост охраны перед посольством России, серьезно травмировав полицейского.

Об этом сообщает Yonhap.

Инцидент произошел в 22:10 в воскресенье, 28 января. Пострадавший был доставлен в больницу с серьезными травмами шеи и плеч.

Известно, что водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения. Полиция устанавливает причину аварии.

Напомним, в Стамбуле произошла стрельба в католической церкви во время службы – есть жертва (фото).

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