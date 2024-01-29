Столтенберг відповів, коли Україну запросять до НАТО

Він нагадав, що НАТО створювалось з метою запобігти війні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україну запросять стати повноправним членом НАТО, але це станеться на "певному етапі".

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Про це інформує Fox News.

На питання журналіста про те, чи можливе протистояння між Росією та НАТО, якщо Україні приєднається до Альянсу, Столтенберг заявив, що наразі є важливим кроком для Альянсу і США підтримувати Україну.

Він нагадав, що НАТО створювалось з метою запобігти війні.

"Я з Норвегії, ми межуємо з Росією. Коли Норвегія приєдналася до НАТО, Радянський Союз вважав це провокацією. Однак це було правом кожної суверенної нації обирати свій власний шлях. Це право належить Норвегії, Швеції, Фінляндії та Україні", — наголосив Столтенберг.

Крім того, генсек НАТО наголосив, що дуже жахливо запобігти російському диктатору Путіну досягнути своїх цілей в Україні, оскільки це стане стимулом для інших авторитарних режимів досягати своїх цілей силою.

"Тому підтримка України є важливою для нас і для США, а також у майбутньому запрошення їх стати повноправним членом Альянсу", — підсумував генсек НАТО.

Нагадаємо, раніше голова розвідки Німеччини заявив що російський диктатор Путін не втратив би шансу напасти на НАТО.

Крім того, ми раніше інформували, що Туреччина повністю схвалила вступ Швеції до НАТО.

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