Туреччина повністю схвалила вступ Швеції до НАТО — документ

Протокол опублікували ввечері 25 січня в офіційному віснику Туреччини, що означає набуття ним чинності.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписав рішення турецького парламенту, яке ратифікує протокол про вступ Швеції до НАТО.

Про це повідомляє Офіційний вісник Туреччини.

Таким чином Туреччина повністю схвалила вступ Швеції до НАТО.

Фото: Офіційний вісник Туреччини

"Ратифікацію "Протоколу про приєднання Королівства Швеція до Північноатлантичного договору", підписаного в Брюсселі 5 липня 2022 року, було схвалено. Положення цього закону вводяться в дію президентом Республіки", — йдеться в документі.

Напередодні на пленарному засіданні парламенту в Анкарі проголосували за прийняття заявки Швеції, відправивши документ президентові Реджепу Таїпу Ердогану для остаточного підписання.

Тепер протокол передадуть до Державного департаменту США у Вашингтоні.

Нагадаємо, Туреччина розглянула протокол про приєднання Швеції до НАТО після понад 12 місяців затримок, які погіршили відносини Анкари із західними союзниками.

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