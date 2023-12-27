Туреччина підтримала вступ Швеції до НАТО: що насправді стоїть за цим рішенням — AP

26 грудня Швеція наблизилася до вступу в НАТО після того, як комітет у закордонних справах турецького парламенту дав зелене світло протоколу про членство цієї північної країни у військовому альянсі.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відмовився від своїх заперечень проти членства Швеції під час саміту НАТО в липні, але йому знадобилося кілька місяців, щоб направити законопроєкт до парламенту на ратифікацію, і кілька тижнів, щоб парламентський комітет дав свою згоду.

Довгоочікуваний протокол тепер має бути схвалений повним складом Генеральної асамблеї, і поки що невідомо, як швидко це питання буде винесене на розгляд.

Швеція і Фінляндія відмовилися від свого багаторічного нейтралітету і прагнуть членства в НАТО на тлі підвищеного занепокоєння щодо безпеки після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Фінляндія стала 31-м членом НАТО на початку цього року після того, як парламент Туреччини ратифікував її заявку на вступ.

Угорщина, єдина країна НАТО, яка утримується від вступу Швеції, не оголосила, коли може відбутися ратифікація.

ТСН.ua пропонує вашій увазі адаптацію матеріалу Associated Press з оглядом проблем, які затримують вступ Швеції до НАТО. Аналітики спробували розібратися, чому Туреччина врешті-решт погодилася на заявку Швеції і чого очікувати далі.

Чому Туреччина до сих пір зволікала?

Опозиція Туреччини до членства Швеції в НАТО випливала з її переконання, що північна країна була занадто “м'якою” щодо прихильників курдських бойовиків та інших груп у Швеції, які Анкара розглядає як загрозу безпеці. До них належать люди, пов'язані з Робітничою партією Курдистану (РПК), яка вже 39 років веде повстанську боротьбу в Туреччині, а також особи, причетні до спроби перевороту в 2016 році проти уряду президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Минулого року Туреччина, Швеція і Фінляндія досягли домовленості щодо вирішення проблем безпеки Анкари, а Швеція згодом зробила кроки до посилення антитерористичного законодавства, зробивши підтримку екстремістських організацій караною до восьми років ув'язнення.

Але серія антитурецьких і антиісламських протестів у Стокгольмі — деякі з яких включали спалення Корану — також розлютила уряд Ердогана і турецьку громадськість. Хоча ці демонстрації були засуджені шведським урядом, турецький уряд розкритикував Швецію, яка має закони, що захищають свободу слова, за те, що вона дозволила прояви антимусульманських настроїв.

Що змусило Туреччину змінити своє рішення?

В той час як Швеція посилила свої антитерористичні закони, щоб відповісти на занепокоєння Анкари щодо безпеки, НАТО погодилась створити спеціального координатора з питань боротьби проти тероризму і призначила на цю посаду помічника Генерального секретаря Тома Гоффуса.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив на саміті Альянсу в липні, що Швеція погодилася “активно підтримувати зусилля, спрямовані на активізацію процесу вступу Туреччини до ЄС”. Швеція оголосила, що домагатиметься поліпшення митних процедур і вживатиме заходів для запровадження безвізового режиму для турецьких громадян.

Переговори про членство Туреччини в ЄС зайшли в глухий кут у 2018 році через відступ країни від демократії та погану ситуацію з правами людини.

Раніше цього місяця президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відкрито пов'язав членство Швеції в НАТО зі спробами Анкари придбати винищувачі F-16 американського виробництва, а також закликав Канаду та інших союзників по НАТО зняти ембарго на постачання зброї до Туреччини.

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Під час дебатів у вівторок, 26 грудня, у парламентському комітеті опозиційний законодавець Огуз Каан Салічі поставив під сумнів, чи отримав уряд запевнення від США щодо продажу F-16.

Адміністрація президента США Джо Байдена підтримує запит Туреччини на F-16, але в Конгресі США існує сильна опозиція проти продажу зброї Туреччині. Туреччина хоче придбати 40 нових винищувачів F-16 і модернізаційні комплекти для свого існуючого флоту.

Що відбувається зараз?

Схвалення парламентським комітетом відкриває шлях до обговорення і ратифікації протоколу про приєднання Швеції до Альянсу Генеральною асамблеєю. Після цього він має бути підписаний Ердоганом, щоб набути чинності.

Правляча партія Ердогана та її союзники мають більшість у 600-місному парламенті. Однак Ердоган заявив, що рішення залишається за законодавцями. Націоналістичні союзники його правлячої партії залишаються незадоволеними членством Швеції і звинувачують членів НАТО в байдужості до загрози Туреччині з боку РПК.

Цього тижня курдські бойовики спробували проникнути на турецьку базу на півночі Іраку, в результаті чого за два дні зіткнень загинули 12 солдатів.

Ісламістські партії, розчаровані мовчанням західних країн щодо військових дій Ізраїлю в Газі, можуть проголосувати проти законопроєкту.

А як щодо Угорщини?

Правляча партія Угорщини “Фідес” на чолі з прем'єр-міністром-популістом Віктором Орбаном, якого багато хто вважає одним з єдиних союзників президента Росії Володимира Путіна в ЄС, з липня 2022 року гальмує заявку Швеції на вступ до НАТО, стверджуючи, що шведські політики говорять “відверту брехню” про стан демократії в Угорщині.

Проте ні Орбан, ні його високопосадовці не вказали, якого саме відшкодування вони вимагають від Стокгольма, щоб зняти свої застереження щодо вступу Швеції до військового альянсу.

Деякі критики стверджують, що Угорщина використовує своє потенційне право вето щодо вступу Швеції як інструмент для отримання поступок від Європейського Союзу, який заморозив мільярдні кошти для Будапешта через занепокоєння щодо прав меншин і верховенства права.

Угорські чиновники неодноразово заявляли, що їхня країна не буде останнім членом НАТО, який підтримає заявку Швеції. Але рух Анкари до ратифікації свідчить про те, що час для подальших зволікань може закінчуватися.

Деякі опозиційні політики в Угорщині, які виступали за негайне схвалення заявки Швеції, вважають, що партія Орбана слідує графіку Анкари і проголосує за схвалення, як тільки стане зрозуміло, що Туреччина зробить те ж саме найближчим часом.

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