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У США назвали умову продажу Туреччині винищувачів F-16

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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У США назвали умову продажу Туреччині винищувачів F-16

Винищувач F-16 / Фото: Lockheed Martin

Туреччина повинна погодити вступ Швеції до НАТО.

У Сполучених Штатах заявили, що не заважатимуть Туреччині закупити винищувачі F-16, але водночас це питання повʼязане з розблокуванням вступу Швеції до НАТО.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

"Ми чітко дали зрозуміти, що підтримуємо продаж F-16 Туреччині, держсекретар Блінкен вкотре чітко заявив про це під час телефонної розмови (з турецьким колегою Хаканом Фіданом – ред.)",- зауважив Міллера.

Разом з тим він заявив, що у Конгресі деякі законодавці повʼязують це зі вступом Швеції до НАТО.

Міллера зазначив, що у цьому контексті "Ми маємо побачити цей вступ якнайшвидше".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що турецький президент Реджеп Таїп Ердоган запропонував парламенту розглянути заявку про членство Швеції в НАТО. 

Крім того, ми раніше інформували, що парламент Угорщини відхилив пропозицію провести голосування щодо ратифікації заявки Швеції на вступ до НАТО.

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Дата публікації
Перегляди
255
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