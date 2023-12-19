В Ірані перестали працювати 70% автозаправок через хакерську атаку

За атакою може стояти повʼязана з Ізраїлем хакерська група "Хижі горобці".

В Ірані в результаті хакерської атаки припинили роботу більшість автоматичних заправних станцій.

Про це інформує Сіньхуа.

У повідомленні вказується, що для вирішення проблеми було сформовано кілька робочих груп, які обіцяють скоро поновити роботу заправних станцій.

"Технічні проблеми на деяких заправних станціях країни були спричинені ворожими змовами, покликаними вплинути на добробут іранців", - заявили у Національній іранській компанії з перероблення та розподілу нафти (NIORDC).

Голова NIORDC Джаліл Саларі заявив, що в результаті зламу майже 70% заправних станцій Ірану вийшли з ладу.

Ряд ізраїльських ЗМІ повідомили, що за атакою може стояти повʼязана з Ізраїлем хакерська група "Хижі горобці".

"У 2022-му році ця група взяла на себе відповідальність за злам великого сталеливарного заводу на південному заході Ірану", - нагадує Сіньхуа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран назвав Україну "чорним ринком" зброї для бойовиків ХАМАСу: в МЗС відреагували.

Крім того, ми раніше інформували, що Офіс генпрокурора встановив компанію, яка виготовляє БпЛА Shahed для обстрілів України.

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