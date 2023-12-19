У США прокоментували 12 пакет санкцій ЄС проти Росії

У Вашингтоні будуть й надалі координувати свої дії з союзниками та партнерами.

Получені Штати будуть надалі координувати свої дії з партнерами щодо посилення санаційного тиску на Росію, щоб переслідувати всіх, хто допомагає продовжувати агресію проти України.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

На прохання прокоментувати введення Євросоюзом 12-го пакету обмежень проти Росії, він відповів, що: "ми координували з Європейським Союзом ці санкції, як ми діяли з ЄС щодо санкцій від початку цього конфлікту".

Крім того, речник Держдепу зазначив, що Вашингтон буде надалі працювати з Євросоюзом, "Великою сімкою" та партнерами по всьому світу, щоб забезпечити посилення санаційного режиму.

Міллера зауважив, що наразі продовжується робота щодо притягнення до відповідальності всіх, хто намагається обійти введені міжнародні обмеження.

"І ми будемо продовжувати це робити", - додав представник Держдепу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз хоче подовжити пільговий період для імпорту сталі з РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна призупинила перебування Raiffeisen Bank у списку спонсорів війни.

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