В США прокомментировали 12 пакет санкций ЕС против России

В Вашингтоне будут и дальше координировать свои действия с союзниками и партнерами.

Полученные Штаты будут координировать свои действия с партнерами по усилению санационного давления на Россию, чтобы преследовать всех, кто помогает продолжать агрессию против Украины.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Укринформ.

По просьбе прокомментировать введение Евросоюзом 12-го пакета ограничений против России, он ответил, что: "мы координировали с Европейским Союзом эти санкции, как мы действовали с ЕС по поводу санкций с начала этого конфликта".

Кроме того, представитель Госдепа отметил, что Вашингтон будет в дальнейшем работать с Евросоюзом, "Большой семеркой" и партнерами по всему миру, чтобы обеспечить усиление санационного режима.

Миллер отметил, что в настоящее время продолжается работа по привлечению к ответственности всех, кто пытается обойти введенные международные ограничения.

"И мы будем продолжать это делать", – добавил представитель Госдепа.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз хочет продлить льготный период для импорта стали из РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина приостановила пребывание Raiffeisen Bank в списке спонсоров войны.

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