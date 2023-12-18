ЕС хочет продлить льготный период для импорта стали из РФ – Bloomberg

Страны-члены Европейского Союза намерены согласиться на четырехлетнее продление – до 2028 года – льготного периода импорта некоторых видов стали из России перед полным запретом.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ.

"ЕС запретил импорт проката и полуфабрикатов из России в октябре 2022 года, но предоставил льготный период для поставок некоторых товаров до 1 октября 2024 года", — говорится в материале.

Этот период будет продлен до октября 2028 года. Однако эти меры еще должны быть приняты государствами-членами ЕС, и к тому времени они могут измениться.

"Льготный период позволяет крупнейшему российскому сталелитейному производителю ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат", который не находится под санкциями ЕС, поставлять стальные слябы на переработку на совместное предприятие с инвестиционным подразделением в Бельгии, который владеет заводами по всей Европе", — пишет Bloomberg.

Предприятие попросило продлить льготный период в обмен на инвестиции в новую электродуговую печь, которая должна сделать продукцию более экологически чистой.

Напомним, в 12-м санкционном пакете ЕС против России нет "Росатома" – эксперт объяснил, как это может быть связано с Венгрией.

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