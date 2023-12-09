Офіс генпрокурора встановив компанію, яка виготовляє БпЛА Shahed для обстрілів України

Офіс генпрокурора встановив, що безпілотники "Shahed-131\136", якими російські загарбники обстрілюють Україну, виготовляються іранським державним підприємством Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company.

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Про це інформує Суспільне з посиланням на експертизи Офісу генпрокурора.

"Отримано висновки експертних досліджень, згідно з якими БПЛА з маркуванням "Герань-2" ідентифіковано як БПЛА камікадзе типу "Shahed-136". Інший вилучений зразок під назвою "Герань-1" ідентифіковано як ударний БПЛА камікадзе "Shahed-131", - йдеться у повідомленні.

Виробником та розробником безпілотників є компанія Iran Aircraft Manufacturing Company (HESA) Республіки Іран.

Разом з тим у листі відсутні дані про ударні безпілотник інших типів - "Mohajer-6", "Італмас".

"Після проведення експертиз можна буде отримати відомості про застосування нових типів безпілотників, у тому числі "Італмас", чи інших. Досудове розслідування у вказаних кримінальних провадженнях триває", – вказано у листі.

Журналісти видання зазначили, що. Ще у січні поточного року департамент протидії злочинів в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора повідомив, що не може становити країну-походження безпілотників, шляхи постачання, місце виготовлення та інші подробиці, але будуть це зʼясовувати.

Крім того, прокуратура все направила запити у 9 країн, щоб визначити шляхи постачання комплектуючих деталей. Перелік країн не уточнюється.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американські аналітики оцінили можливе передавання Іраном ракет Росії.

Крім того, ми раніше інформували, що у США заявили про можливе постачання Іраном балістики до РФ.

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