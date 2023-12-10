Ворог вночі обстріляв Херсон

Росія продовжує атакувати Херсон.
У ніч проти 10 грудня 2023 року російські окупанти вели обстріл центральних частин Херсону.
Про це повідомили очевидці у місцевих пабліках.
Новину про обстріл Херсону традиційно підхопили та поширили російські "ЗМІ".
Наразі немає інформації про руйнування чи жертв обстрілу.
Під час обстрілів не нехтуйте особистою безпекою та перебувайте в укриттях.
Додамо, що також після опівночі 10 грудня ворожі безпілотники загрожували кільком областям на заході України.
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