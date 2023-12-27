Гауляйтера Донеччини Пушиліна засудили до 15 років в'язниці: деталі

Зрадник впродовж багатьох років працює на ворога.
Очільника окупаційної адміністрації РФ у тимчасово захопленому Донецьку Дениса Пушиліна заочно засуджено до 15 років тюрми. Він відбуватиме покарання у разі затримання.
Про це повідомляє СБУ.
Також його позбавлено права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування, пов'язаних з наданням публічних послуг, виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 15 років з конфіскацією всього майна, яке йому належить.
Що інкримінують Пушиліну
Слідством встановлено, що Пушилін:
- виконує вказівки Москви щодо сприяння збройній агресії РФ та поширення кремлівського режиму на території східного регіону України;
- забезпечує перекидання ворожих військ на східний фронт, у тому числі через автошляхи та залізничне сполучення;
- організовував псевдореферендум щодо "приєднання" захопленої частини Донеччини до складу країни-агресора;
- брав участь у підписанні з Путіним так званого "договору про входження" регіону до складу Росії.
"На підставі зібраних СБУ доказів суд визнав Пушиліна винним за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 110 (вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб); ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (участь в організації незаконного референдуму на тимчасово окупованій території, за попередньою змовою групою осіб)", – деталізували в СБУ.
Раніше експравоохоронцю та найближчому соратнику Пушиліна повідомили про підозру.
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