Прогноз погоди на 28 грудня: місцями в Україні будуть опади, температура - до +9°

В четвер, 28 грудня, місцями в Україні буде мокрий сніг. Втім, на переважній більшості території країни - без опадів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні буде хмарно з проясненнями, без опадів. На сході та в Сумській області вночі буде невеликий мокрий сніг. Вночі на сході країни місцями пориви вітру будуть сягати 15-20 м/с.

В Україні температура повітря вночі коливатиметься від 2° тепла до 3° морозу. Вдень стовпчики термометрів покажуть 1-6° тепла. На заході та півдні буде тепліше: повітря прогріється до +4-9°.

Погода в Україні 29 грудня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині 28 грудня буде хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер поривчастий - західний та північно-західний, 7-12 м/с.

В Київській області температура повітря протягом доби буде від 1° до 3° тепла. В Києві вночі стовпчики термометрів покажуть близько нуля, а вдень 2-4° тепла.

Погода на Новий рік

Метеоролога Ігор Кібальчич розповів про погоду в Україні на Новий рік. У неділю, 31 грудня, та в понеділок, 1 січня, на заході, півночі та в центрі дощитиме, місцями - з мокрим снігом.

"У новорічну ніч під впливом слабкого баричного гребеня з півдня, істотних опадів не очікується по всій країні і лише в районі Полісся та у Карпатах можливий сніг, мокрий сніг", - наголошує Кібальчич.

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