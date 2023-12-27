Українські дрони-камікадзе з Кривого Рогу готуються до серійного виробництва

Вже скоро літаки-камікадзе Cobra допомагатимуть виявити техніку агресора на фронті. БПЛА, які розробила і виготовляє група криворізьких інженерів, вже пройшли тестування у військових та мають дальність у 300 км.

Які плани модернізації безпілотників, чи можна розширити їх функціонал і виробляти серійно – про це медіа «Фокус» розповів один з керівників проєкту Cobra Віталій Бризгалов.

Cobra — це дрон автономної модифікації. «Приглушити» його неможливо, тож застосування БПЛА стане ефективним у якості мішені-приманки для російських засобів ППО. Схема проста: техніка ворога відпрацьовує, її «засікають» ЗСУ, а потім знищують. Не так давно дрон «навчився» витримувати навантаження, ідентичне звичайним літакам, а максимум швидкості змістився до показника 400-500 км/год. Цього розробники досягли завдяки удосконаленню двигуна та конструкції з міцної сталі.

Із міркувань безпеки виробничі потужності БПЛА Cobra знаходяться в різних точках Дніпропетровської області і засекречені. За словами розробників, повна зборка дрона може тривати три години при залученні десяти інженерів й може здійснюватися навіть в гаражі. Цей процес включає всі етапи, навіть складання двигуна.

«Якщо все буде добре, то вже у січні-лютому ми зможемо виробляти сто літаків на місяць. Далі можна масштабувати кількість самих виробництв, передавати комплектуючі по ліцензії або просто бажаючим, які будуть збирати їх у себе десь в іншому місці. Тобто одне приховане підприємство з десяти збиральників може збирати сто літаків на місяць, тобто три-три з половиною щодня», — повідомив в інтерв’ю розробник Cobra.

Виготовлення ефективного безпілотника із такими характеристиками, що повністю задовільнять військових – процес тривалий і потребував десятків прототипів та майже 50 «піддослідних» БПЛА для випробувань. Вже в січні літаки-камікадзе будуть у військових. Саме вони оберуть напрямки, де доцільно провести тестування БПЛА у реальних умовах. Раніше їх відпрацьовували так, щоб були безпекові можливості зафіксувати всі льотні і технічні характеристики.

Кошти на проєкт Cobra дає низка підприємців-інвесторів. Імен розробники поки не афішують, але чутки у професійній спільноті натякають на безпосередню участь волонтера та підприємця Юрія Голика. За даними джерел, фонд, створений ним та партнерами, інвестує у військові стартапи й ділиться експертними знаннями в новій для країни галузі. В акаунті підприємця у Facebook є низка публікацій про безпілотники зі згадуванням Віталія Бризгалова.