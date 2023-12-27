Вплив війни на життя та віра в перемогу – опитування українців

За даними соціологічного дослідження, війна впливає на повсякденне життя абсолютної більшості населення.

Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова від 8 по 15 грудня 2023 року провели загальнонаціональне соціологічне опитування. У ньому, зокрема йшлося про вплив війни на повсякденне життя та віру українців в перемогу.

Результати опитувань оприлюднено на сайті Фонду.

Згідно результатів опитування, війна впливає на повсякденне життя абсолютної більшості населення – 95%. З яких 61% – називає цей вплив визначальним.

Такі оцінки характерні для всіх макрорегіонів України, але найбільше – для сходу, де війна має кардинальний вплив на повсякденне життя 68% населення.

Війна також визначає життя людей незалежно від їхнього віку. Лише серед молоді (18–29 років) фіксується менша, ніж в інших вікових групах, частка тих, на чиє життя війна справляє дуже сильний вплив. Але і серед молоді цей показник становить більшість респондентів (54%).

35% українців також вважають, що життя стало трохи гіршим, а ще 40% – відчувають істотне погіршення.

Війна та перемога

Віра в перемогу продовжує об’єднувати абсолютну більшість українців – 88%. Причому 63% з них вірять у перемогу однозначно. Сумнівається у перемозі лише 5% опитаних.

Опитування українців про війну та перемогу/ Фото: Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва

Проте, порівняно із груднем 2022 року, дещо змінилося співвідношення між тими, хто у перемогу вірить безумовно (було 78%, стало – 63%), і тими, хто скоріше вірить у перемогу (було 15% у грудні 2022 р., стало – 25%).

Переконана в перемозі України абсолютна більшість мешканців усіх макрорегіонів, проте на півдні дещо більше скептиків (10%), порівняно з іншими.

Понад половина українців – 58% – вірять, що Україна переможе в цій війні в короткостроковій перспективі: 6% – у найближчі кілька місяців, 21% – до літа 2024 р., ще 31% – через 1–2 роки.

Опитування українців про війну та перемогу/ Фото: Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва

До перемоги у середньостроковій перспективі (3­–5 років) схиляються 15% респондентів. При цьому прихильники найбільш песимістичного сценарію, які не вірять, що перемога настане за їхнього життя, – в абсолютній меншості (2,5%).

В регіональному розрізі частка тих, хто вважає, що перемога настане через 1–2 роки, коливається від 27% на півдні – до 36% – на заході країни.

Тих, хто вірить у перемогу до літа 2024 р., найменше на сході (16%) і найбільше – на півдні (25%). А от кількість прихильників найбільш оптимістичного сценарію перемоги у найближчі кілька місяців майже однакова в усіх макрорегіонах (5-7%).

Нагадаємо, українці відповіли, кому більше не вірять – Безугла, Арестович чи Порошенко.

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