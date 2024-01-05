Зеленський провів розмову з Ердоганом: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це український лідер повідомив під час традиційного вечірнього звернення у п’ятницю, 5 січня, назвавши розмову “дуже змістовною”.

"Я подякував президенту Ердогану за досягнутий рівень нашої співпраці в багатьох сферах, зокрема і в оборонній. Ми маємо спільні проєкти – вже успішні, і цього року мусимо зробити ще більше для посилення наших держав, наших народів", - зазначив він.

Зеленський зауважив, що багато в чому саме від українсько-турецької співпраці залежить безпека у Чорноморському регіоні та глобально – продовольча безпека.

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"Я вдячний і президенту Ердогану особисто, і всій Туреччині за підтримку нашої роботи щодо морського експортного коридору з України. Станом на сьогодні від початку роботи коридору через нього вже проведено понад 14 мільйонів тонн вантажів – це майже пів тисячі суден. Дуже важливий результат – і економічний, і безпековий, геополітичний. Ми демонструємо, що можемо повертати безпеку нашому регіону попри всі наявні загрози. Бачимо, як сила нашого партнерства додає сили всьому нашому регіону", - наголосив він.

Під час розмови із Зеленським Ердоган підтвердив присутність представника Туреччини на зустрічі у Давосі щодо Формули миру на рівні радників.

Окремою темою розмови двох лідерів було повернення всіх полонених і депортованих, зокрема українських дітей, які були викрадені росіянами.

“Повернення полонених та всіх тих, проти кого репресії на окупованій території, зокрема в Криму. Дуже важливе посередництво Туреччини, щоб можна було звільнити і кримських татар, і всіх інших – дорослих і дітей, воїнів і цивільних, яких утримують у російській неволі”, - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 3 січня президент України Володимир Зеленський назвав гарною новиною звільнення з російського полону понад 200 українців – як військових, так і цивільних.

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