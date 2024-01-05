Зеленский провел разговор с Эрдоганом: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом украинский лидер сообщил во время традиционного вечернего обращения в пятницу, 5 января, назвав разговор "очень содержательным".

"Я поблагодарил президента Эрдогана за достигнутый уровень нашего сотрудничества во многих сферах, в том числе и в оборонной. Мы имеем совместные проекты – уже успешные, и в этом году должны сделать еще больше для усиления наших государств, наших народов", — отметил он.

Зеленский отметил, что во многом именно от украинско-турецкого сотрудничества зависит безопасность в Черноморском регионе и глобально – продовольственная безопасность.

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"Я благодарен и президенту Эрдогану лично, и всей Турции за поддержку нашей работы по морскому экспортному коридору из Украины. По состоянию на сегодняшний день с начала работы коридора через него уже проведено более 14 миллионов тонн грузов — это почти полтысячи судов. Очень важный результат — и экономический, и безопасный, геополитический. Мы демонстрируем, что можем возвращать безопасность нашему региону при всех имеющихся угрозах. Видим, как сила нашего партнерства придает силы всему нашему региону", — подчеркнул он.

В ходе беседы с Зеленским Эрдоган подтвердил присутствие представителя Турции на встрече в Давосе по поводу Формулы мира на уровне советников.

Отдельной темой разговора двух лидеров было возвращение всех пленных и депортированных, в том числе украинских детей, похищенных россиянами.

"Возвращение пленных и всех тех, против кого репрессии на оккупированной территории, в частности в Крыму. Очень важно посредничество Турции, чтобы можно было освободить и крымских татар, и всех остальных – взрослых и детей, воинов и гражданских, удерживаемых в российской неволе”, — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 3 января президент Украины Владимир Зеленский назвал хорошей новостью освобождения из российского плена более 200 украинцев – как военных, так и гражданских.

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