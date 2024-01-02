Туреччина заблокувала прохід у Чорне море тральщиків, подарованих Британією Україні

В Анкарі заявили, що кораблі не зможуть пройти через турецькі протоки до Чорного моря доти, доки триває війна в Україні.

Туреччина не дала дозволу на прохід у Чорне море двом тральщикам, які Велика Британія безоплатно передала Україні.

Про це пише Центр протидії дезінформації Туреччини.

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"Твердження деяких ЗМІ про те, що "подаровані Україні Сполученим Королівством мінно-пошукові кораблі пропустили через турецькі протоки до Чорного моря" не відповідають дійсності.

Tуреччина відразу кваліфікувала спеціальну військову операцію Росії проти України як війну і відповідно до статті 19 Конвенції Монтре про режим проток закрила протоки для військових кораблів воюючих сторін (Росії та України)", – йдеться в повідомленні.

У Центрі додали, що тральщики, подаровані Україні Великою Британією, не зможуть пройти через турецькі протоки до Чорного моря доти, доки триває війна і запевнили, що союзники по НАТО були проінформовані про це.

"Туреччина, яка неупереджено і сумлінно виконує Конвенцію Монтре з 1936 року, зберігає свою непохитну рішучість і принципову позицію впродовж усієї цієї війни, щоб запобігти ескалації напруженості в Чорному морі", – підсумував Центр протидії дезінформації Туреччини.

Коли Росія почала вторгнення в Україну в лютому 2022 року, Туреччина запустила Конвенцію Монтре 1936 року (конвенція що відновила суверенітет Туреччини над протоками з Чорного в Середземне море), фактично заблокувавши прохід військових кораблів воюючих сторін. Пакт не розповсюджується на кораблі, що повертаються на свої бази.

Як передає Reuters,Туреччина також попереджала нечорноморські країни не відправляти військові кораблі через протоки.

Відповідно до Конвенції Монтре військові кораблі невоюючих сторін можуть проходити через протоки під час війни. Але в конвенції також говориться, що Анкара має останнє слово щодо проходу всіх військових кораблів, якщо вважатиме, що їй загрожує бути втягненою у війну.

Що відомо про тральщики Sandown, які Британія передала Україні

Нагадаємо, що у грудні 2023 року Британія заявила, що передасть Україні два мінних тральщики.

Передавання – частина морської ініціативи для України. Країна вже має два такі кораблі "Черкаси" та "Чернігів", але через російське вторгнення вони досі у британських портах. Sandown (Сендаун) призначені для пошуку і знищення морських мін за допомогою морських підводних дронів.

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