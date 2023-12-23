Британія та Україна підпишуть пакт про безпеку: як це вплине на південний фронт

Згідно з меморандумом, Британія буде зобов'язана підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії.

Найближчими тижнями Україна і Велика Британія планують підписати 10-річний пакт про безпеку, в межах якого Британія використає свій військово-морський досвід, щоб допомогти Україні контролювати Чорне море.

Нова коаліція на підтримку України – цього разу морська

Зазначається, що згідно з меморандумом, Британія буде зобов'язана підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії. Документ також міститиме післявоєнні гарантії безпеки та плани щодо захисту України після війни, які мають стримувати РФ від намірів здійснити повторний напад. Зокрема, йдеться про посилення постачань зброї та відновлення санкцій.

Варто зазначити, що днями в Європі з’явилася нова коаліція на підтримку України – морська. Нічого дивного немає в тому, що засновниками цієї коаліції стали морські країни, які мають потужні флоти – Велика Британія і Норвегія. Особливо важливим є те, що в цій коаліції бере участь саме Велика Британія.

Річ у тім, що британська влада має в питанні створення та функціонування морської коаліції свій стратегічний інтерес. Велика Британія створює трансєвропейську вісь Лондон–Київ–Анкара. Причому Україна є надважливим елементом – точкою перетину цих двох трикутників. І ключові питання європейської безпеки зосереджені саме тут. Велика Британія розглядає Київ як стратегічного партнера в загальному комплексі європейської безпекової політики.

Суть цієї співпраці полягає в тому, щоб послабити чи взагалі знищити російський вплив на ситуацію в Чорноморському басейні.

Історичний екскурс

Така стратегія не є новою для однієї з головних морських держав. Ще ХІХ століття британці у складі європейської коаліції фактично знищили російський флот під час Кримської війни, чим зупинили імперські зазіхання Росії на південному напрямку.

Картина "Оборона Севастополя" під час Кримської війни / Фото: Вікіпедія

В технічному та економічному відношеннях тодішня Російська імперія відставала від країн, які побороли середньовічні пережитки революційним шляхом. Водночас вона породжувала у них страх і потребу консолідувати свої зусилля, щоб протистояти небезпекам з її боку. Усвідомлення російських загроз допомогло навіть політиці зближення давніх суперників – Франції та Великої Британії. Їхній союз, що виник саме з метою протистояння агресивній політиці Росії, виявився для російських правлячих кіл цілком непередбачуваним. За пудсумками підписаного Паризького мирного договіру 1856 року Росії заборонялося тримати на Чорному морі військово-морські бази та військовий флот.

Паралелі із сучасністю

Зараз ситуація є схожою. Росія напала на Україну, а великі європейські країни з метою протистояння агресивній політиці Росії стали на захист нашої держави.

Зауважу, що Велика Британія ще до війни підписала з Україною угоду про партнерство в цій сфері. Ще 2021 року було укладено відповідний договір щодо співпраці й будівництва двох військово-морських баз в Очакові та Бердянську з розбудовою ВМФ України.

Нагадаю, 2021 року на борту есмінця HMS DEFENDER в Одесі міністр з питань оборонних закупівель Великої Британії Джеремі Квін і заступник міністра оборони України Олександр Миронюк підписали Угоду про реалізацію проєктів морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства та ВМС України.

Есмінець HMS Defender / Фото ілюстративне / Фото: із соцмереж

Договір передбачав спільне проєктування та будівництво військових кораблів в Україні і Британії та будівництво двох баз ВМС України.

Британія зацікавлена в деокупації Криму

Після захоплення Бердянська ситуація трохи змінилася, але не зникли амбітні плани Британії щодо будівництва так званої вісі Лондон–Київ–Анкара. Британія розглядає український Крим як зону своїх стратегічних інтересів, а тому робитиме все можливе для повернення Україні її анексованих територій.

Про яку допомогу йдеться

Крім того, лише будівництвом кораблів допомога Великої Британії для України не обмежиться. Бо ще рік тому представники британської військової сфери говорили про необхідність тренування і підготовки українських підрозділів морської піхоти.

І цей напрям зараз є критично важливим. Йдеться передусім про Херсонську область, де саме морпіхи зуміли закріпитися на лівобережних плацдармах, утримують їх і поступово розширюють зону свого впливу. Тож робота в цьому напрямі є потенційним вкладом у майбутню перемогу України, щонайменше на одному напрямку.

Якщо брати до уваги те, що Велика Британія оголосила про підготовку українських морських піхотинців, цим країна дає чітко зрозуміти, що Захід розглядає можливість деокупації Криму військовим шляхом, а саме плануванням і проведенням десантних операцій.

Як бачимо, морська коаліція зайнялася конкретними кроками одразу після формального оголошення про своє створення. У всіх попередніх випадках створених коаліцій йшлося насамперед про політичне рішення, через деякий час після якого розпочиналися реальні справи. А тут ці справи стартували разом із політичним рішенням про створення коаліції. І це серйозний успіх України.

Як зазначив міністр оборони Британії Грант Шаппс, у рамках діяльності коаліції Україна отримає два мінні тральні кораблі Королівських ВМС класу Sandown.

Тральщик-шукач мін типу Sandown / Фото: Вікіпедія

"Міністр оборони Грант Шаппс у Лондоні оголосить про закупівлю Україною двох протимінних кораблів класу Sandown (MCMV)", – йдеться у повідомленні.

Закупівля Україною двох протимінних кораблів класу Sandown (MCMV) відбулася через UK Export Finance. Посилення морських сил допоможе відновити експорт Чорним морем, адже наразі шляхи заміновані.

Передавання – частина морської ініціативи для України. Країна вже має два такі кораблі "Черкаси" та "Чернігів", але через російське вторгнення вони досі у британських портах. Sandown (Сендаун) призначені для пошуку і знищення морських мін за допомогою двох морських підводних дронів.

Характеристики Sandown:

водотоннажність – 465 тонн

довжина – 52,5 метра

ширина – 10,5 метра

осадка – 2,3 метра

швидкість – до 13 вузлів на дизельній силовій установці, до 6,5 вузла – на електричній

екіпаж – 45 осіб

озброєння – 30-мм бойовий модуль і кулемети калібром 12,7 мм

знешкодження мін ведеться дронами, зокрема SeaFox і PAP 104

SeaFox можна запускати з різних платформ

Підводний автономний апарат розроблений Atlas Elektronik з Німеччини. Його дія – знешкодження мін одним пострілом. Використовується для напівавтономного знешкодження морських мін та інших боєприпасів, знайдених у морі. Він здатний автоматично визначити місце розташування підводних об’єктів протягом декількох хвилин за допомогою вбудованого гідролокатора самонаведення. Після переміщення ці об’єкти можна ідентифікувати за допомогою бортової камери відеоспостереження і знищити вбудованим кумулятивним зарядом великого калібру.

Atlas Elektronik / Фото: Вікіпедія

маса – 40 кг

довжина – 1300 мм

швидкість – 6 вузлів

дальність дії – 500 м

Можна розгортати з широкого діапазону платформ-носіїв, включно зі спеціальними суднами MCM, надводними бойовими кораблями, гумовими човнами та гелікоптерами.

Є дві машини SeaFox C – бойова для швидкого знешкодження і SeaFox I – для ідентифікації.

SeaFox C / Фото: Вікіпедія

Довгострокове партнерство

Втім, морська коаліція не обмежиться лише періодом російсько-української війни. Ба більше, цей проєкт розрахований передусім саме на довгострокову перспективу. Бо Велика Британія розглядає Україну як стратегічного партнера у вирішенні питань, що стосуються Чорноморського басейну.

А ці питання вирішуватимуться і в мирний час. Тож Україна в подальшому має стати стримувальним фактором для російського впливу в Чорному морі. Оскільки Велика Британія займається довгостроковим плануванням на десятиліття – можна сказати, що така ситуація є справжнім шансом для України. І цей шанс, шанс стати сильною морською чорноморською державою, українська влада не має втратити.

Крім того, до морської коаліції вже залучені інші країни, зокрема Норвегія. У перспективі до цієї коаліції можуть приєднатися й інші учасники, наприклад, уже зараз йдеться про можливість доєднання до української морської коаліції Німеччини.

Тож у перспективі можна очікувати посилення ЗСУ на південному – чорноморському – напрямку, але не тільки – а і, скажімо, на річках, де можуть бути створені відповідні флотилії. А в Чорному морі морська коаліція в цей час може зайнятися питанням безпеки зернового коридору, який функціонує вже без домовленостей із Росією.