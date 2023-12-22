Український телеведучий втік за кордон: яке абсурдне виправдання він вигадав

Ведучий “24 каналу” Олексій Печій не повернувся до України після завершення саміту Європейської Ради 14-15 грудня у Брюсселі, на який отримав акредитацію.

Відповідну інформацію офіційно підтвердили в медіахолдингу 22 грудня.

Генеральний директор медіахолдингу “Люкс” Роман Андрейко заявив, що журналіст ухвалив це рішення, “усвідомлюючи всі наслідки своєї втечі”.

“Сказати, що я шокований — нічого не сказати!… Кажуть, “не судіть, щоб і вас не судили”. Час розсудить. А люди, які так любили дивитися і слухати аналітику Олексія, мають це прийняти і ухвалити для себе рішення, чи готові вони й надалі йому вірити”, — наголосив Андрейко.

Сам же Олексій Печій лише через тиждень прокоментував своє рішення, назвавши його “складним”. Те, що він залишиться в Європі, обумовив тим, що нібито в Україні бракує “горизонтальної комунікації із західним суспільством”. Журналіст каже, що зробив такий висновок після закінчення саміту, поспілкувавшись з політиками та іноземними колегами.

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Печій заявив, що в Європі займатиметься “наближенням” нашої перемоги у війні з Росією — працюватиме “із західними медіапроєктами для просування українського порядку денного в західному суспільстві”.

“Попри засудження, тиск і переслідування я не припинятиму робити те, що я вмію… Я усвідомлюю, що найближчими днями проти мене розпочнеться кампанія так званого медіакілерства, метою якої буде знищення мене, як журналіста, попри всю мою попередню роботу. Втім, поки це можливо, я продовжуватиму інформаційну боротьбу і ніколи не відмовлюся від пошуків допомоги для українського війська, де б я не був”, — заявив у своєму дописі Печій.

Однак, як наголошує “24 канал”, ведучий “не зазначив, що підступно обдурив керівництво “24 каналу”, яке довірило йому висвітлення подій у Брюсселі”.

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