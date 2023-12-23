Мобілізація 500 тисяч осіб: Данілов висловився про терміни

Мобілізація додаткових 500 тисяч українців, яку анонсував президент Володимир Зеленський, відбудеться не найближчим часом. Її остаточний обсяг ще не визначено.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в етері Українського радіо.

Він зазначив, що ті військові, які наразіперебувають на лінії фронту, потребують відпочинку.

"Для цього нам варто мати додаткових військових, але це не означає, що це має відбутися за місяць-два. Це на наступний рік є таке бачення у військових. Яке буде остаточне рішення, стане відомо після затвердження певних нормативно-правових і стратегічних документів, які на сьогодні є в стадії розробки. Тому не треба зараз репетувати, що завтра всі 500 тисяч треба буде призивати", – пояснив Данілов.

Секретар РНБО також зауважив, що кожного військового обов’язково необхідно забезпечити відповідними засобами захисту, одягом, харчуванням, грошовим забезпеченням.

Нагадаємо, в Україні щодо мобілізації точаться дискусії. І не лише в суспільстві, але й на Ставці верховного головнокомандувача. Обговорюється потрібна кількість людей на фронті, проте остаточне рішення буде ухвалене у Верховній Раді.

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