Чим і де отруїли Саакашвілі: ексклюзивний коментар матері політика

Стан здоров'я колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі викликає занепокоєння.

Про це в етері "Сніданок з 1+1" повідомила його мати Гіулі Аласанія.

"Ви, звісно, знаєте, що наразі мій син - не у найкращій формі. Він перебуває фактично у в'язниці. Ось вже третій рік поспіль він зустрічає Новий рік у в'язниці. Щоправда, місце, де він наразі перебуває, назвивається клінікою. Однак різниці немає - він сидить без сонця, без кисню ось вже третій рік", - сказала вона.

"Я спілкуюся з ним регулярно, бо продукти приношу йому я. Це вранці та ввечері. Лікарі здійснюють нагляд за ним. Справа у тому, що у нього дистрофія м'язів, ледве передвигається, тиск, температура. Ви, звісно, знаєте, що його отруїли. Був зроблений аналіз, який доправили до каліфорнійської лабораторії і там перевірили Отруєння вже відбулося у в'язниці - це миш'як та ртуть", - додала жінка.

Зі слів матері, Саашкашвілі не падає духом, у нього - бойовий настрій.

Нагадаємо, Саакашвілі, колишній президент Грузії та громадянин України, відбуває шестирічний термін ув'язнення за звинуваченням у зловживанні владою.

Грузинські правоохоронці затримали Саакашвілі ще у жовтні 2021 року. Його звинуватили у "зловживанні владою та переслідуванні політичних опонентів", за що він отримав шість років в'язниці.

Від того часу він вісім разів оголошував голодування. На цьому тлі його стан здоров'я значно погіршився. Нещодавно Саакашвілі був присутнім на судовому засіданні у онлайн-форматі. Там він показав, наскільки сильно схуд.

У травні 2022 року Саакашвілі перевели з СІЗО у Руставі до клініки Вівамед у Тбілісі.

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