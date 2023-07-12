До Саакашвілі допустили лікарів із Польщі: що відомо

Грузія ще раніше погодилася на допуск групи медиків з Польщі на огляд Саакашвілі, але затягувала цей процес.

До експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі допутили бригаду польських лікарів, які розпочала у Тбілісі комплексне медичне обстеження ув'язненого політика.

Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Ми не залишаємо друзів у біді. На моє прохання бригада польських лікарів з групи гуманітарно-медичної допомоги у Грузії розпочала комплексне медичне обстеження президента Міхеїла Саакашвілі", – зазначив він.

Адвокат Саакашвілі Діто Садзаглішвілі агентству AFP уточнив, що медиків уряд Грузії допустив після шести місяців затягувань.

Віцемаршалок Сейму Польщі Малгожата Госєвська у коментарі РАР уточнила, що Грузія ще раніше погодилася на допуск групи медиків з Польщі на огляд Саакашвілі, але за будь-яку ціну намагалася затягнути цей процес.

Вона зазначила, що це команда найкращих польських лікарів різних спеціальностей.

"Саме міжнародний тиск призвів до остаточної згоди щодо розслідування Саакашвілі. Тепер ми будемо чекати звіту лікарів", – сказала Госєвська.

За її словами, Польща бореться за те, щоб Саакашвілі пройшов лікування в польській клініці і "нарешті отримав належну медичну допомогу".

Нагадаємо, недавно вперше за останні кілька місяців Саакашвілі з'явився на екранах. Його вигляд шокував світ.

Після цього Україна висловила протест послу Грузії через катування Саакашвілі. Послу було запропоновано повернутися до Тбілісі, що він і зробив через два дні.

До цього Саакашвілі показувався публіці 1 лютого, коли відеозв'язком з тбіліської клініки Vivamedi взяв участь в судовому засіданні. Тоді він також шокував Мережу своїм виглядом. Політик критично схуд.

Американський експерт-токсиколог Девів Сміт припустив, що колишнього грузинського президента могли отруїти важкими металами у в'язниці.

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