К Саакашвили допустили врачей из Польши: что известно

Грузия еще раньше согласилась на допуск группы медиков из Польши для осмотра Саакашвили, но затягивала этот процесс.

К экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили допутили бригаду польских врачей, которая начала в Тбилиси комплексное медицинское обследование заключенного политика.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Мы не оставляем друзей в беде. По моей просьбе бригада польских врачей из группы гуманитарно-медицинской помощи в Грузии начала комплексное медицинское обследование президента Михеила Саакашвили", – отметил он.

Адвокат Саакашвили Дито Садзаглишвили агентству AFP уточнил, что медиков правительство Грузии допустило после шести месяцев затяжек.

Вицемаршалок Сейма Польши Малгожата Госевская в комментарии РАР уточнила, что Грузия еще раньше согласилась на допуск группы медиков из Польши на осмотр Саакашвили, но любой ценой пыталась затянуть этот процесс.

Она отметила, что это команда лучших польских врачей разных специальностей.

"Именно международное давление привело к окончательному согласию по расследованию Саакашвили. Теперь мы будем ждать отчета врачей", — сказала Госевская.

По ее словам, Польша борется за то, чтобы Саакашвили прошел лечение в польской клинике и "наконец-то получил должную медицинскую помощь".

Напомним, недавно впервые за последние несколько месяцев Саакашвили появился на экранах. Его вид шокировал мир.

После этого Украина выразила протест послу Грузии из-за пыток Саакашвили. Послу было предложено возвратиться в Тбилиси, что он сделал через два дня.

До этого Саакашвили показывался публике 1 февраля, когда по видеосвязи из тбилисской клиники Vivamedi принял участие в судебном заседании. Тогда он также шокировал Сеть своим видом. Политик критично похудел.

Американский эксперт-токсиколог Дэвив Смит предположил, что бывшего грузинского президента могли отравить тяжелыми металлами в тюрьме.

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