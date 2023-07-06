Посол Грузии покинул территорию Украины

Посла призвали отправиться на родину для проведения консультаций с властями на фоне напряженности между странами.

Посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили покинул Киев после требования украинской власти на фоне ситуации с Михеилом Саакашвили.

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Об этом заявило Министерство иностранных дел Грузии, передает Interpressnews.

Посол Грузии должен был покинуть территорию Украины в течение 48 часов, начиная со вторника, 4 июля. Посла призвали отправиться на родину для проведения консультаций с властями на фоне напряженности между странами.

Сам Закарашвили накануне заявил, что этот отъезд из Украины "мешает развитию двусторонних отношений и, соответственно, создает определенные проблемы, в частности для коммуникации".

Напомним, ранее сообщалось, что украинское Министерство иностранных дел выразило решительный протест грузинскому послу Георгию Закарашвили из-за существенного ухудшения состояния Михеила Саакашвили.

Кроме того, мы ранее информировали, что советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Грузия продолжает медленно и цинично пытать своего экспрезидента Михеиля Саакашвили. Происходящее — это "невероятное историческое самоубийство".

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