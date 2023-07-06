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Дарья Петрожицкая оказалась в больнице под капельницей

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
364
Время на прочтение
1 мин
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Дарья Петрожицкая оказалась в больнице под капельницей

Дарья Петрожицкая

Артистка не на шутку напугала своих поклонников.

Украинская актриса, звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая оказалась в больнице.

Артистка на время исчезла из соцсетей. Фанаты знаменитости начали волноваться, что же произошло с их кумиром и почему она не выходит на связь. Дарья опубликовала фото, сделанное в больнице. На снимке актриса, которая была на больничной койке, показала, что она оказалась под капельницами.

Впрочем, Петрожицкая поторопилась успокоить поклонников и отметила, что с ней все хорошо и позже она снова будет активной в фотоблоге.

Дарья Петрожицкая в больнице / © instagram.com/petrozhitskaya
Дарья Петрожицкая в больнице / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

"Извините, что не отвечаю. Немного позже снова буду на связи. Со мной все хорошо", — поделилась актриса.

Напомним, недавно солист "Без Обмежень" Сергей Танчинец не на шутку напугал поклонников. Исполнитель попал в больницу и рассказал, что у него проблемы со спиной. Группе пришлось перенести несколько своих концертов, ведь Танчинец пока не может выступать на сцене.

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Дата публикации
Просмотры
364
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