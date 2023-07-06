Дар'я Петрожицька опинилася в лікарні під крапельницею

Українська акторка, зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька опинилася в лікарні.

Так, артистка на деякий час зникла з соцмереж. Фани знаменитості почали хвилюватися, що ж сталося з їхньою кумиркою та чому вона не виходить на зв'язок. Дар'я опублікувала фото, яке було зроблене у лікарні. На знімку акторка, яка була на лікарняному ліжку, показала, що вона опинилася під крапельницями.

Утім, Петрожицька поквапилася заспокоїти прихильників та зазначила, що з нею все гаразд і пізніше вона знову буде активною у фотоблогу.

Дар'я Петрожицька у лікарні / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

"Вибачте, що не відповідаю. Трішки пізніше знову буду на зв'язку. Зі мною все добре", - поділилася акторка.

Нагадаємо, нещодавно соліст "Без Обмежень" Сергій Танчинець не на жарт налякав шанувальників. Виконавець потрапив до лікарні та розповів, у нього проблеми зі спиною. Гурту довелося перенести декілька своїх концертів, адже Танчинець наразі не може виступати на сцені.

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