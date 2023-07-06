Скільки потрібно пити води під час спеки: корисні поради

Організм людини потребує води для повноцінного функціонування. Достатнє її споживання сприяє хорошій роботі травної, кровоносної та нервової систем.

Чому так важливо споживати воду, особливо влітку, як вживання потрібної кількості води може сприяти здоровому та ефективному функціонуванню нашого організму, навіть у спеку, розбирався ТСН.ua.

Вживання достатньої кількості води влітку – це секрет енергійності, здоров’я та краси

Спекотні літні дні, коли температура піднімається до високих значень, стають викликом для нашого самопочуття. Знижується активна діяльність організму – не хочеться рухатися та думати. Проте є нескладний і доступний спосіб підтримувати енергійність мозку та тіла упродовж кожного літнього дня. Потрібно вживати достатню кількість води та уникати зневоднення організму.

Роль води для організму людини

Ще зі школи всі пам’ятають, що організм людини на 80% складається з води. І саме завдяки їй він чітко виконує всі свої функції. Пити воду потрібно для того, щоб до внутрішніх органів надходили поживні речовини. Аби забезпечити легені достатньою кількістю кисню та підтримувати оптимальну роботу серця. Для забезпечення стабільності внутрішнього середовища: підтримки температури тіла в межах норми та імунної системи, здатності протистояти хворобам і виведенню з організму перероблених речовин.

Витривалість та активність

Щоб ми могли вправно думати, швидко рухатися та мати чіткі реакції протягом тривалого проміжку часу, нам необхідна вода. Яка є ключовим фактором для підтримки фізичної і розумової активності та стійкості нашого організму. В літню спеку через потовиділення організм людини втрачає багато рідини. Якщо не вживати достатньої кількості води, це може призвести до його виснаження. Щоб уникнути зневоднення та зберігати оптимальний рівень енергії, потрібно завжди тримати при собі пляшку води та регулярно пити, особливо під час фізичних навантажень та тренувань. Тоді наші м'язи та органи працюватимуть ефективніше.

Робота мозку та нервової системи

Якщо ви швидко втомлюєтеся, постійно дратуєтеся через дрібниці, відбувається уповільнення розумової діяльності, погано працює пам’ять - це означає, що мозок не отримує належної кількості води. Навіть за легкого зневоднення, робота головного мозку уповільнюється, починаються головні болі. Воду потрібно вживати у достатній кількості особливо тим, хто займається активною розумовою діяльністю: навчається чи працює.

Разом з водою до мозку поступають кисень та глюкоза, які дозволяють ефективно працювати всій нервовій системі. І ще, завдяки воді з організму виводяться токсини та інші шкідливі речовини, яких не повинно там бути. Отже, щоб мозок працював якісно, не боліла голова та не було нервозних станів, обов’язково потрібно вживати до двох літрів води.

Збереження водного балансу для здоров’я та краси

Оскільки вода - це основний компонент нашого організму, від її балансу залежить робота травної та видільної систем. Без достатньої кількості рідини кишківник та шлунок не будуть виконувати свою роботу належним чином. Процес всмоктування поживних речовин під час перетравлення їжі, яку ми споживаємо, відбувається саме завдяки воді. А її нестача провокує відчуття тяжкості або запори. Через брак води в організмі страждає робота нирок - знижується фільтраційна здатність органів. Тому людина повинна випивати до двох літрів води, щоб її внутрішні органи безперебійно функціонували.

А ще водний баланс організму - це краса, еластичність та пружність нашої шкіри. У тих, хто п’є недостатньо води, раніше з’являються зморшки. Оскільки здорова шкіра має в собі 25% води, а зниження цього показника істотно впливає на появу зморшок. Особливо важливо пити воду в спеку, коли висока температура, сухе повітря та палючі промені сонця мають найактивніший вплив. Щоб шкіра завжди була здоровою, пружною та гарною, впродовж доби слід випивати до двох літрів води.

Підтримка терморегуляції

Вода впливає на нашу здатність до ефективного охолодження організму, що дуже важливо під час літньої спеки. Вона допомагає регулювати температуру тіла через потовиділення, завдяки чому ми не втрачаємо відчуття комфорту під час високих температур повітря влітку. Якщо пити достатню кількість води, організм легше справлятиметься зі спекою та запобігатиме перегріванню.

Контроль ваги тіла

Якщо необхідно схуднути чи тримати під контролем свою вагу, вода - це найкращий друг та помічник. Адже вона не містить калорій, тому її можна пити скільки завгодно і не набрати зайвих кілограмів. Окрім того, якщо вживати воду перед їжею, то можна контролювати апетит та запобігати переїданню.

Отже, підсумовуємо - для підтримки витривалості, активності, краси та здоров’я організму обов’язково потрібно пити воду у достатній кількості. Яка не лише підтримує належне функціонування всіх наших органів, але й запобігає захворюванням шкіри та нервової системи. Належна кількість випитої води - це гарний настрій, краса та енергійність нашого тіла.

Раніше ми писали, чому корисно пити апельсиновий сік.

Читайте також: