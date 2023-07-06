Сколько нужно пить воды во время жары: полезные советы

Организм человека нуждается в воде для полноценного функционирования. Достаточное ее потребление способствует хорошей работе пищеварительной, кровеносной и нервной систем.

Почему так важно потреблять воду, особенно летом, как потребление нужного количества воды может способствовать здоровому и эффективному функционированию нашего организма, даже в жару, разбирался ТСН.ua.

Употребление достаточного количества воды летом – это секрет энергичности, здоровья и красоты

Жаркие летние дни, когда температура поднимается до высоких значений, становятся вызовом для нашего самочувствия. Снижается активная деятельность организма – не хочется двигаться и думать. Однако есть несложный и доступный способ поддерживать энергичность мозга и тела каждый летний день. Необходимо употреблять достаточное количество воды и избегать обезвоживания организма.

Роль воды для организма человека

Еще из школы все помнят, что организм человека на 80% состоит из воды. И именно благодаря ей он четко выполняет все свои функции. Пить воду нужно для того, чтобы во внутренние органы поступали питательные вещества. Чтобы обеспечить легкие достаточным количеством кислорода и поддерживать оптимальную работу сердца. Для обеспечения стабильности внутренней среды: поддержания температуры тела в пределах нормы и иммунной системы, способности противостоять болезням и выведению из организма переработанных веществ.

Выносливость и активность

Чтобы мы могли ловко думать, быстро двигаться и иметь четкие реакции в течение длительного промежутка времени, нам необходима вода. Которая является ключевым фактором для поддержания физической и умственной активности и стойкости нашего организма. В летнюю жару из-за потоотделения организм человека теряет много жидкости. Если не употреблять достаточное количество воды, это может привести к его истощению. Чтобы избежать обезвоживания и сохранять оптимальный уровень энергии, нужно всегда держать бутылку воды и регулярно пить, особенно во время физических нагрузок и тренировок. Тогда наши мышцы и органы будут работать более эффективно.

Работа мозга и нервной системы

Если вы быстро устаете, постоянно раздражаетесь по пустякам, происходит замедление умственной деятельности, плохо работает память – это означает, что мозг не получает должного количества воды. Даже при легком обезвоживании, работа головного мозга замедляется, начинаются головные боли. Воду нужно употреблять в достаточном количестве особенно тем, кто занимается активной умственной деятельностью: учится или работает.

Вместе с водой в мозг поступают кислород и глюкоза, позволяющие эффективно работать всей нервной системе. И еще благодаря воде из организма выводятся токсины и другие вредные вещества, которых не должно там быть. Итак, чтобы мозг работал качественно, не болела голова и не было нервозных состояний, обязательно нужно употреблять до двух литров воды.

Сохранение водного баланса для здоровья и красоты

Поскольку вода – это основной компонент нашего организма, от ее баланса зависит работа пищеварительной и выделительной систем. Без достаточного количества жидкости, кишечник и желудок не будут выполнять свою работу должным образом. Процесс всасывания питательных веществ при переваривании пищи, которую мы потребляем, происходит именно благодаря воде. А ее нехватка провоцирует чувство тяжести или запоры. Из-за нехватки воды в организме страдает работа почек – снижается фильтрационная способность органов. Поэтому человек должен выпивать до двух литров воды, чтобы его внутренние органы бесперебойно функционировали.

А еще водный баланс организма – это красота, эластичность и упругость нашей кожи. У пьющих недостаточно воды раньше появляются морщины. Поскольку здоровая кожа имеет в себе 25% воды, а снижение этого показателя оказывает существенное влияние на появление морщин. Особенно важно пить воду в жару, когда высокая температура, сухой воздух и горящие лучи солнца оказывают самое активное воздействие. Чтобы кожа всегда была здоровой, упругой и красивой, в течение суток следует выпивать до двух литров воды.

Поддержка терморегуляции

Вода влияет на нашу способность к эффективному охлаждению организма, что очень важно во время летнего зноя. Она помогает регулировать температуру тела через потоотделение, благодаря чему мы не теряем ощущение комфорта во время высоких температур воздуха летом. Если пить достаточное количество воды, организм будет легче справляться с жарой и предотвращать перегревание.

Контроль веса тела

Если необходимо похудеть или контролировать свой вес, вода — это лучший друг и помощник. Она ведь не содержит калорий, поэтому ее можно пить сколько угодно и не набрать лишних килограммов. Кроме того, если употреблять воду перед едой, то можно контролировать аппетит и предотвращать переедание.

Итак, подытожим – для поддержания выносливости, активности, красоты и здоровья организма обязательно нужно пить воду в достаточном количестве. Которая не только поддерживает надлежащее функционирование всех наших органов, но и предотвращает заболевания кожи и нервной системы. Надлежащее количество выпитой воды – это хорошее настроение, красота и энергичность нашего тела.

Раньше мы писали, почему полезно пить апельсиновый сок.

Читайте также: