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У девушки начали расти волосы на носу после пересадки кожи - видео

У девушки начали расти волосы на носу после пересадки кожи - видео

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
1158
Время на прочтение
2 мин
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У девушки начали расти волосы на носу после пересадки кожи - видео

У девушки растут волосы на носу / Фото: скриншот с видео

Ей пришлось делать операцию из-за нападения собаки.

Девушка была озадачена, когда на ее носу начали расти волосы.

Кончик носа Тринити Роулз был оторван вследствие жестокого нападения питбуля. Также она получила серьезные повреждения лица, ушей и рук.

20-летней американке пришлось пересадить кожу из скальпа головы на нос, чтобы восстановить его. Но теперь там растут волосы.

Соответствующими кадрами она поделилась в своем TikTok.

@trinnyb.02 love thisssss let remember to nice humans #hairynose #skintok #skingraft #traumatok #dogattacksurvivor #dogattackawareness #featureme #fyp #tiktok ized #bignosecheck #original ♬ Hairy — Howard Moody

Видео стало вирусным и собрало более 6,4 миллионов просмотров.

Она подписала клип "Люблю это" и призвала юзеров "не забывать быть хорошими людьми".

Пользователи были ошеломлены увиденным, поскольку в комментариях они спрашивали, смогла ли она удалить волосы.

Также многие были в восторге, как хорошо прошла реконструктивная операция.

  • Это так прекрасно. Ваш хирург проделал ошеломляющую работу
  • Это не мое дело, и, вероятно, вам все равно, что думают другие, но ваш нос такой милый

Напомним, пара снимала секс-видео возле аэропорта на глазах у ошеломленных зрителей. Инцидент произошел в Колумбии.

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Дата публикации
Просмотры
1158
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