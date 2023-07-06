У девушки начали расти волосы на носу после пересадки кожи - видео

Девушка была озадачена, когда на ее носу начали расти волосы.

Кончик носа Тринити Роулз был оторван вследствие жестокого нападения питбуля. Также она получила серьезные повреждения лица, ушей и рук.

20-летней американке пришлось пересадить кожу из скальпа головы на нос, чтобы восстановить его. Но теперь там растут волосы.

Соответствующими кадрами она поделилась в своем TikTok.

Видео стало вирусным и собрало более 6,4 миллионов просмотров.

Она подписала клип "Люблю это" и призвала юзеров "не забывать быть хорошими людьми".

Пользователи были ошеломлены увиденным, поскольку в комментариях они спрашивали, смогла ли она удалить волосы.

Также многие были в восторге, как хорошо прошла реконструктивная операция.

Это так прекрасно. Ваш хирург проделал ошеломляющую работу

Это не мое дело, и, вероятно, вам все равно, что думают другие, но ваш нос такой милый

Напомним, пара снимала секс-видео возле аэропорта на глазах у ошеломленных зрителей. Инцидент произошел в Колумбии.

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