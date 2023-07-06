У девушки начали расти волосы на носу после пересадки кожи - видео

Ей пришлось делать операцию из-за нападения собаки.
Девушка была озадачена, когда на ее носу начали расти волосы.
Кончик носа Тринити Роулз был оторван вследствие жестокого нападения питбуля. Также она получила серьезные повреждения лица, ушей и рук.
20-летней американке пришлось пересадить кожу из скальпа головы на нос, чтобы восстановить его. Но теперь там растут волосы.
Соответствующими кадрами она поделилась в своем TikTok.
@trinnyb.02 love thisssss let remember to nice humans #hairynose #skintok #skingraft #traumatok #dogattacksurvivor #dogattackawareness #featureme #fyp #tiktok ized #bignosecheck #original ♬ Hairy — Howard Moody
Видео стало вирусным и собрало более 6,4 миллионов просмотров.
Она подписала клип "Люблю это" и призвала юзеров "не забывать быть хорошими людьми".
Пользователи были ошеломлены увиденным, поскольку в комментариях они спрашивали, смогла ли она удалить волосы.
Также многие были в восторге, как хорошо прошла реконструктивная операция.
- Это так прекрасно. Ваш хирург проделал ошеломляющую работу
- Это не мое дело, и, вероятно, вам все равно, что думают другие, но ваш нос такой милый
Напомним, пара снимала секс-видео возле аэропорта на глазах у ошеломленных зрителей. Инцидент произошел в Колумбии.
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