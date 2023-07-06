Республиканец Пенс объяснил, почему США важно поддерживать Украину

Если Россия одержит победу в войне, бороться с ней придется американским солдатам.

Накануне республиканец Майк Пенс приехал в Украину и пообщался с Владимиром Зеленским. Он убежден, что следует говорить правду о военных преступлениях, которые продолжают происходить в Украине.

Об этом кандидат в президенты США рассказал в интервью Хью Хьюиту.

Украинцы воюют против настоящего зла

В частности, политик посетил Бучу на Киевщине, которая больше всего пострадала от враждебной оккупации в первые недели войны. Он вспомнил ужасные расстрелы украинских женщин, мужчин и детей, просто оставлявших гнить на тротуарах. Более того, оккупанты сначала позволяли родственникам забирать тела своих близких, а потом – цинично расстреливали их самих.

"То, что происходит в Украине, это не просто война, это зло", – подчеркнул Пенс.

По мнению кандидата, в национальных интересах США оказать украинским военным должную поддержку, чтобы они окончательно выбили россиян. Он добавил, что российский президент сейчас столкнулся с глубоким расколом внутри своей страны и своих вооруженных сил.

"Я не сомневаюсь, что если бы Владимир Путин захватил Украину, прошло бы немного времени, и российские военные пересекли бы границу, где нам пришлось бы отправлять наших воинов, чтобы бороться против них", — заверил республиканец.

Сейчас украинцы противостоят российской агрессии на собственной земле. Именно поэтому, подчеркнул Пенс, нужно предоставить ВСУ все необходимые способы борьбы, чтобы американским мужчинам и женщинам не приходилось воевать с этим злом следующими.

Отметим, 27 июня США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Общая сумма – 500 миллионов долларов. Известно, что в него войдут 30 БМП Bradley, 25 БТР Stryker, боеприпасы HIMARS, Patriot и прочее.

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