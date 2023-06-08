Власти Грузии заявляют, что страна не помогает кому-то обойти санкции, а наоборот – обеспечивает их.
В Грузии заявили, что не обходят международные санкции и не помогают России обходить ограничительные меры.
Об этом сообщает "Грузия Online".
Как отметил грузинский министр, решение о возобновлении полетов было принято РФ в одностороннем порядке и в Тбилиси не видят в этом ничего плохого.
"Грузия никому не помогает обходить санкции. Ни один из фактов не подтвердился. Исключено, чтобы Грузия помогала, напротив, многократно было показано, что Грузия не помогает кому-то обойти санкции, а помогает их обеспечить. Это должно быть в интересах каждого", — подчеркнул он. Ратти Брегаде.
Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что санкции против России нанесут крах экономике страны, а также возмутился, что мировое сообщество не ввело ограничения против России во время войны в Грузии 2008 года.
Читайте также: