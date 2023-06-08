В зоне подтопления спасают людей и домашних питомцев: трогательные фото

После разрушения плотины Каховской ГЭС на правом берегу Днепра подтоплены 32 населенных пункта и 3625 домов.
В четверг, 8 июня, в зоне подтопления после российского теракта на Каховской ГЭС украинские спасатели продолжали оказывать помощь местным жителям, спасая людей и домашних питомцев.
Трогательные кадры спасения опубликованы в Telegram-канале МВД.
По предварительной информации, всего подтоплено 32 населенных пункта и 3625 домов на правом берегу Днепра.
С подтопленных территорий эвакуировано уже 2339 человек, среди которых 120 детей. Спасены 563 человека, из них 28 детей.
Оказана психологическая помощь 201 человеку.
Развернута работа 9 эвакуационных пунктов.
С начала спасательных работ в Службу спасения поступило 856 обращений от граждан.
Напомним, в результате российских обстрелов Херсона количество пострадавших во время эвакуации гражданских возросло до 18, один человек погиб.
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