Атака на Херсон во время эвакуации: количество пострадавших увеличилось

Непосредственно в Херсоне ранения получили девять человек.
В результате российских обстрелов по Херсону во время эвакуации гражданских возросло до 18, один человек — погиб.
Об этом сообщил городской голова Херсонской ОВ Александр Прокудин.
Он рассказал, что непосредственно в Херсоне ранения получили девять человек.
"Они были задействованы при эвакуации горожан в связи с затоплением. Среди них: двое работников ГСЧС, правоохранитель, врач, волонтер из Германии".
Напомним, что в четверг 8 июня, во время эвакуации жителей города из Херсона, затопленного после подрыва Каховской ГЭС, российские кафиры совершили террористический обстрел. Пострадали восемь человек.
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