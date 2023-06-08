Атака на Херсон во время эвакуации: количество пострадавших увеличилось

Непосредственно в Херсоне ранения получили девять человек.

В результате российских обстрелов по Херсону во время эвакуации гражданских возросло до 18, один человек — погиб.

Об этом сообщил городской голова Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Он рассказал, что непосредственно в Херсоне ранения получили девять человек.

"Они были задействованы при эвакуации горожан в связи с затоплением. Среди них: двое работников ГСЧС, правоохранитель, врач, волонтер из Германии".

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Напомним, что в четверг 8 июня, во время эвакуации жителей города из Херсона, затопленного после подрыва Каховской ГЭС, российские кафиры совершили террористический обстрел. Пострадали восемь человек.

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