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Украинские военные завершили обучение в Швеции

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
882
Время на прочтение
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Украинские военные завершили обучение в Швеции

ВСУ завершили обучение на территории Швеции

ВСУ проводили обучение в Швеции в течение весны.

Украинские Силы обороны завершили обучение в Швеции в рамках которых они овладевали использованием боевых машин пехоты CV90.

Об этом в Twitter сообщило Министерство обороны Швеции.

Там отметили, что украинские военные проходили обучение в течение весны.

«В течение весны вооруженные силы Швеции проводили инструктаж украинских военных по использованию CV90. Теперь они вернулись защищать свою страну», – написали в шведском оборонном ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что заместитель главы миссии США при ОБСЕ Кортни Остриен заявила о том, что российская оккупационная армия за последние полгода войны против Украины потеряла 100 тысяч оккупантов.

Кроме того, мы ранее информировали, что государства-члены могут отправить войска в Украину. Такое решение может быть принято, если Украина не получит гарантий членства и гарантий безопасности.

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Дата публикации
Просмотры
882
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