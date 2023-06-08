В Ровно повестку вручили 8-летнему ребенку

8-летний ребенок получил повестку для отца, который уже больше года защищает Украину.

В Ровно представители ТЦК выписали повестку мужчине, который уже около полутора лет служит в ВСУ. Сам же документ вручили 8-летнему ребенку военнослужащего.

Об этом передает местное издание "Ровненские новости".

Работники военкомата вручили повестку ребенку, воспользовавшись временным отсутствием матери.

"Хочу обратиться к представителям военкомата. За каким вы законом работаете? Где такое указано, что можно оставлять повестку 8-летнему ребенку? Мужчина служит в ВСУ с 1.03.2022 года, а представители военкомата вручили повестку 8-летнему ребенку, пока мама выбежала занести вещи в благотворительный фонд. Повестку добавляю, справку из воинской части также. Прошу разместить, это уже переходит все нормы", — отметила жительница Ровно Елена Супрунюк, ребенку которой вручили повестку.

Работники ТЦК приказали малышам передать документ папе / Фото: Фото из социальных сетей

Ранее адвокат объяснил, кто и где имеет право вручить повестку.

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