Президент Еврокомиссии призывает предоставить Украине дальнобойное оружие

Фон дер Ляен отмечает, что мир должен стоять на стороне Украины.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен призывает союзников предоставить ВСУ дальнобойное вооружение. Это поможет выровнять на поле боя разрыв в дальности.
Об этом она сказала во время выступления на форуме Globsec, сообщила пресс-служба Европейской комиссии.
Она подчеркнула, что глава Кремля пытается разрушить мир, который строил мир после окончания Второй мировой войны. Полномасштабное вторжение РФ в Украину она называет "неспровоцированной и неоправданной войной".
"Без всяких причин она (РФ — Ред.) вторглась в Украину, чтобы стереть ее с лица земли. Россия отказывается признать Украину как независимое государство. Но воля Украины к борьбе и свободе поразила мир", — подчеркнула она.
Фон дер Ляен отмечает, что мир должен стоять на стороне Украины. Именно поэтому необходимой для страны сегодня является военная помощь.
"Вот почему мы только что предложили Акт о производстве боеприпасов. Мы хотим подтолкнуть нашу оборонную промышленность к наращиванию производства крайне необходимых 155-миллиметровых и 152-миллиметровых артиллерийских снарядов. Те, кто может, должны предоставить Украине дальнобойную артиллерию и системы". выровнять на поле боя разрыв в дальности", – объяснила Урсула фон дер Ляен.
Как сообщалось, США в последний день мая анонсируют передачу Украине военной помощи на 300 миллионов долларов в рамках нового пакета. В него войдут снаряды для ЗРК Patriot и РСЗО HIMARS, а также ракеты Zuni и ряд других необходимых вооружений.