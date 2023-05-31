Президент Еврокомиссии призывает предоставить Украине дальнобойное оружие

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен призывает союзников предоставить ВСУ дальнобойное вооружение. Это поможет выровнять на поле боя разрыв в дальности.

Об этом она сказала во время выступления на форуме Globsec, сообщила пресс-служба Европейской комиссии.

Она подчеркнула, что глава Кремля пытается разрушить мир, который строил мир после окончания Второй мировой войны. Полномасштабное вторжение РФ в Украину она называет "неспровоцированной и неоправданной войной".

"Без всяких причин она (РФ — Ред.) вторглась в Украину, чтобы стереть ее с лица земли. Россия отказывается признать Украину как независимое государство. Но воля Украины к борьбе и свободе поразила мир", — подчеркнула она.

Фон дер Ляен отмечает, что мир должен стоять на стороне Украины. Именно поэтому необходимой для страны сегодня является военная помощь.

"Вот почему мы только что предложили Акт о производстве боеприпасов. Мы хотим подтолкнуть нашу оборонную промышленность к наращиванию производства крайне необходимых 155-миллиметровых и 152-миллиметровых артиллерийских снарядов. Те, кто может, должны предоставить Украине дальнобойную артиллерию и системы". выровнять на поле боя разрыв в дальности", – объяснила Урсула фон дер Ляен.

Как сообщалось, США в последний день мая анонсируют передачу Украине военной помощи на 300 миллионов долларов в рамках нового пакета. В него войдут снаряды для ЗРК Patriot и РСЗО HIMARS, а также ракеты Zuni и ряд других необходимых вооружений.

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