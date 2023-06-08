Россияне сознательно взорвали дамбу Каховской ГЭС: Подоляк объяснил мотивы

Российские оккупанты осознавали огромный масштаб бедствия на территории Херсонской области в результате подрыва плотины Каховской ГЭС, но совершили этот теракт, чтобы хоть как-то перехватить инициативу в развязанной ими войне.

Такое мнение высказал в интервью "24 каналу" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, о сознательном шаге свидетельствует то, что были взорваны сразу многие секции плотины Каховской ГЭС — как минимум 11 из 28.

“Учитывая тот объем воды и одновременных разрушений... конечно, они осознавали огромный объем бедствия на территории Херсонской области. Они находятся в аффективном состоянии – это очевидно. В рамках этого аффективного состояния они ищут нерациональные способы перехватить инициативу в войне или хотя бы затормозить что-либо”, — отметил Подоляк.

По мнению советника главы ОП, со стратегической точки зрения разрушение плотины не имеет никакого смысла и не станет причиной ничего, кроме подтоплений и экологического ущерба.

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“О военных целях – на две недели максимум можно было приостановить определенные действия на южном направлении. Дальше все опять-таки будет выглядеть так, как выглядело до этого теракта. Поэтому с военной стороны – нет смысла. Но они ведь нерациональны, еще раз подчеркну. Именно поэтому им показалось: "Очень круто, давайте мы существенно подтопим левый берег, то есть увеличим русло Днепра. Украинцы не будут здесь нас донимать и поэтому мы перебросим частично резерв на другие направления, – где идет, скажем так, "интенсификация оборонно-наступательных действий украинских Вооруженных Сил", – так выровняем где-то позицию", — описал мотивацию врага Михаил Подоляк.

Напомним, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал, что приказ о подрыве Каховской ГЭС отдавал лично президент РФ Владимир Путин.

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