Подрыв Каховской ГЭС: пострадавшим выплатят компенсации

Возмещение причиненного катастрофой ущерба должны получить как граждане, так и предприятия.

Украинцам, пострадавшим в результате разрушения плотины Каховской ГЭС, выплатят компенсации. Такое поручение в четверг, 8 июня, на совещании в Херсоне по ликвидации последствий катастрофы дал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В поручении говорится о справедливом подсчете убытков и выделении средств для компенсаций пострадавшим.

Кроме того, президент Зеленский поручил разработать программу компенсации ущерба или релокации предприятий в пределах Херсона.

Также читайте Каховская ГЭС не подлежит восстановлению — Укргидроэнерго

Министр внутренних дел Игорь Клименко, возглавляющий штаб по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС, доложил о проведенной оценке потерь в результате акта террора и просчитаны возможные риски.

По его словам, уже определены задачи по обеспечению пострадавшего населения водой и электроэнергией, преодоление возможных санитарно-эпидемических угроз и проведение эвакуационных мероприятий.

“Для вывоза людей подготовлен железнодорожный и автомобильный транспорт. Жители подтопленных населённых пунктов обеспечены продуктами питания в полном объеме. Производятся работы по подвозу питьевой воды. На базе отдельных учреждений здравоохранения развернуты пункты эвакуации”, — говорится в сообщении.

Напомним, президент Владимир Зеленский 8 июня прибыл с рабочей поездкой в Херсонскую область.

Читайте также: