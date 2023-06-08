Зеленский приехал в Херсонскую область

Президент Владимир Зеленский сегодня, 8 июня, прибыл с рабочей поездкой в Херсонскую область. Там, в частности, провели координационное совещание по ликвидации последствий подрыва плотины Каховской ГЭС.

Об этом президент сообщил в Telegram.

"Рассмотрели оперативную ситуацию в области, которая сложилась в результате катастрофы. Речь шла также об эвакуации населения из потенциальных зон затопления, ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной подрывом плотины. Говорили об организации жизнеобеспечения затопленных территорий. Рассмотрели также перспективы восстановления экосистемы региона катастрофы. Важно подсчитать убытки и выделить средства для компенсаций жителям, пострадавшим в результате катастрофы, и разработать программу для компенсации ущерба или релокации предприятий в пределах Херсонщины", — подчеркнул Зеленский.

В Херсоне президент также посетил переправу, на которой производится эвакуация населения с подтопленных территорий.

"Наша задача – максимально защитить жизнь и помочь людям. Спасибо спасателям и волонтерам! Спасибо всем, кто вовлечен в эту работу!" – добавил он.

Напомним, 6 июня ОК "Юг" сообщило о подрыве российскими войсками плотины Каховской ГЭС в Херсонской области. В результате началось масштабное затопление южного региона.

В Херсонском облсовете заявили о гуманитарной катастрофе из-за подрыва Каховской ГЭС.

Подрыв дамбы приведет к катастрофическим последствиям для экологии и сельскохозяйственных угодий. Обо всех последствиях читайте в новости.

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