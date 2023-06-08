Россияне потеряли первую линию обороны на Херсонщине – ISW

Затопления в Херсонской области, вызванные подрывом Каховской гидроэлектростанции, разрушили многие укрепления первой линии обороны россиян на левом берегу Днепра.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

"Оккупанты радуются разрушению плотины в контексте усложнения продвижения ВСУ в затопленном регионе. В то же время сами они потеряли первую линию обороны. Наводнение сильно разрушает подготовленные войсками РФ оборонные позиции на левом берегу реки Днепр. Особенно это коснулось позиций оккупантов на первой линии в Голой Пристани, показывают снимки в ближнем инфракрасном диапазоне (NIR), сделанные 7 июня в 4:00", – говорится в сообщении.

Наводнение разрушило много их полевых укреплений на первой линии. Оккупанты намеревались использовать их для защиты от атак ВСУ. Наводнение также уничтожило российские минные поля вдоль побережья.

Войска РФ использовали эти позиции для обстрела Херсона и других населенных пунктов на правобережье Херсонской области. Россияне не учли последствий перед разрушением плотины и были слишком обеспокоены украинским контрнаступлением. В Генштабе ВСУ также утверждали, что российские военные взорвали внутренние конструкции ГЭС, чтобы повредить дамбу и тем самым предотвратить продвижение украинских сил.

Напомним, 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Это может стать огромной техногенной катастрофой в мире за последние несколько десятилетий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с помощью подрыва Каховской ГЭС оккупанты пытались затянуть начало активных боевых действий. Они отдают себе отчет, что проиграют эту битву при любом раскладе, убежден глава государства.

Генштаб сообщил, что оккупанты не были готовы к последствиям подрыва плотины Каховской ГЭС, понесли потери в живой силе, вооружении и военной технике. В частности, в подразделениях 7-й десантно-штурмовой дивизии и 22 армейском корпусе ВС РФ есть травмированные, погибшие и пропавшие без вести. Также в указанных подразделениях потеряно несколько полевых складов с боеприпасами и провизией, автомобильную и бронетанковую технику, другое военное имущество.