Кулеба рассказал об ожиданиях от саммита НАТО в Вильнюсе: "Пора брать Украину в Альянс"

По мнению Кулебы, сейчас НАТО "застряло в реальности 2008 года" по отношению к Украине.

На июльском саммите НАТО в Вильнюсе, Литва, Украина ждет "четкий шаг к членству" в Альянсе.

Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире "Сніданок із 1+1" в четверг, 8 июня.

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"В идеале это должно быть приглашение к членству, но я думаю, что НАТО будет играть в более мягкие формулировки. Но все, что будет на шаг вперед по сравнению с решением Бухареста 2008 года — будет положительным решением. В НАТО по состоянию на данный момент, извините, но оно застряло в реальности 2008 года", — считает глава внешнедипломатического ведомства Украины.

По мнению Кулебы, план действий по членству в НАТО (ПДЧ) по Украине нужно вообще снять с порядка.

"Когда кто-то вспоминает это слово (ПДЧ – ред.), я даже не вступаю в эту дискуссию", – прокомментировал украинский министр.

Глава МИД рассказал, что он и его команда каждый день работают с разными государствами, чтобы донести четкое понимание, почему Украина должна быть в Альянсе.

"Нам нужен четкий шаг к членству, четкое понимание. У нас очень принципиальная позиция. У нас вчера состоялся разговор с генсеком НАТО Столтенбергом. Мы долго об этом говорили. Я каждый день работаю с разными странами для того, чтобы построить этот консенсус. Президент работает каждый день над этой темой. Пора брать Украину у НАТО", — подытожил дипломат.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский рассказал, что он ожидает от саммита глав государств и правительств членов НАТО, который состоится в Вильнюсе 11 и 12 июля 2023 года, официальных гарантий безопасности.

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