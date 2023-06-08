Арнольд Шварценеггер не должен был играть Терминатора: актер назвал, кому должна была достаться роль

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер откровенно признался, что на роль Терминатора создатели боевика рассматривали совсем другого актера.

Об этом бывший губернатор Калифорнии рассказал в новом документальном фильме от Netflix. По его словам, роль Терминатора должен был сыграть американский актер О. Джей Симпсон. А вот сам Шварценеггер должен был на экране воплотить роль бойца повстанцев Кайла Риза, пишет DailyMail.

О. Джей Симпсон / Фото: Getty Images

Но по мере того, как производство продвигалось вперед, сказал Шварценеггер, "никто" в Orion Pictures, занимавшейся дистрибьюцией блокбастера, не думал, что Симпсон будет выглядеть правдоподобно как "машина для убийства".

Арнольд Шварценеггер в роли "Терминатора" / Фото: Фото из открытых источников

Тогда режиссер ленты Джеймс Кэмерон подтолкнул Арнольда взять на себя эту роль, однако он ответил, что не хочет этого делать, поскольку у персонажа почти не было реплик в фильме. Но, хорошо подумав, Шварценеггер все же согласился:

"Я сказал: "Слушайте, кто бы это ни был, он должен быть совершенно непохожим на человека. То, как он ступает на мотоцикл, как он бежит, как он встает. Все должно быть точно как машина". Он (Джеймс Кэмерон – прим.ред.) сказал: "Почему бы тебе не сыграть Терминатора? Ты полностью понимаешь этого персонажа. Ты машина". Нет, нет, нет, я не хочу играть злодеев. У персонажа всего 26 строк. Я начал спорить с ним из-за этого, а он просто спокойно сказал: "Хорошо подумай об этом". Я думал три дня, потом перезвонил ему и сказал: "Каждый раз, когда я перечитываю, я все больше и больше представляю себя играющим в Терминатора". Я сказал ему, что готов", – поделился подробностями разговора с режиссером ленты Шварценеггер.

Майкл Бин в роли Кайла Риза / Фото: Фото из открытых источников

По итогу, Кайла Риза в картине сыграл Майкл Бин, ну а терминатором, который вышел на широкие экраны в 1984 году, стал Арнольд Шварценеггер.

Напомним, ранее в материале ТСН.ua мы показали, как за 39 лет с начала выхода "Терминатора" изменились исполнители главных ролей. Некоторых из них просто не узнать.

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