Обстрел Херсона во время эвакуации: пострадали 8 человек — МВД

Пострадавшим от обстрела российских террористов оказывается медицинская помощь, информации о погибших нет.
В четверг, 8 июня, во время эвакуации жителей города из Херсона, затопленного после подрыва Каховской ГЭС, российские террористы совершили террористический обстрел. Пострадали восемь человек.
Об этом сообщили в МВД.
При обстреле пострадавшие находились на Корабельной площади. Все они – взрослые.
"Информация о погибших пока не поступала, пострадавшим оказывается медицинская помощь", – говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, 8 июня российские террористические войска начали обстрел Херсона. Оккупанты лупят по центру города и прибрежным районам прямо во время эвакуации местных жителей из затопленных районов.
Напомним, на левом берегу Херсонской области российские оккупационные войска оттянули свои подразделения на 5-15 км — в зависимости от уровня паводка, возникшего из-за подрыва Каховской ГЭС. Это немного усложнило их возможность терроризировать правобережную часть области.
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