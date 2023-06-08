В одном из районов Херсона затоплено более 1800 домов — МВД

В городе все еще фиксируют повышение уровня воды.

В Херсоне, затопленном после подрыва российскими террористами дамбы Каховской ГЭС, самая сложная ситуация в Корабельном районе города. В настоящее время здесь подтоплено более 1800 домов.

Об этом сообщили вечером 7 июня в Министерстве внутренних дел.

"Повышение уровня воды в Херсоне все еще фиксируется, но темпы подъема снизились", — говорится в сообщении.

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В МВД уточнили, что всего на правом берегу Днепра в Херсонской области подтоплено 20 населенных пунктов.

"Совместными усилиями удалось эвакуировать более 1900 человек, из них — 103 ребенка", — сообщили в ведомстве

В Херсонской области развернуто девять эвакуационных пунктов. Службы МВД продолжают спасательные операции.

Напомним, в Николаеве в среду, 7 июня, начал подниматься уровень воды в Днепре. На самом низком участке пляжа в микрорайоне Намыв вода подступила к остановкам общественного транспорта, на набережной образуются опасные провалы.

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