Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В одном из районов Херсона затоплено более 1800 домов — МВД

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
238
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В одном из районов Херсона затоплено более 1800 домов — МВД

В Корабельном районе Херсона подтоплено более 1800 домов / Фото: МВС Украины в Telegram

В городе все еще фиксируют повышение уровня воды.

В Херсоне, затопленном после подрыва российскими террористами дамбы Каховской ГЭС, самая сложная ситуация в Корабельном районе города. В настоящее время здесь подтоплено более 1800 домов.

Об этом сообщили вечером 7 июня в Министерстве внутренних дел.

"Повышение уровня воды в Херсоне все еще фиксируется, но темпы подъема снизились", — говорится в сообщении.

В МВД уточнили, что всего на правом берегу Днепра в Херсонской области подтоплено 20 населенных пунктов.

"Совместными усилиями удалось эвакуировать более 1900 человек, из них — 103 ребенка", — сообщили в ведомстве

В Херсонской области развернуто девять эвакуационных пунктов. Службы МВД продолжают спасательные операции.

Напомним, в Николаеве в среду, 7 июня, начал подниматься уровень воды в Днепре. На самом низком участке пляжа в микрорайоне Намыв вода подступила к остановкам общественного транспорта, на набережной образуются опасные провалы.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
238
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация