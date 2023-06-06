Фиорентина – Вест Хэм: онлайн-трансляция финала Лиги конференций

В среду, 7 июня, итальянская "Фиорентина" и английский "Вест Хэм" сыграют в финале Лиги конференций сезона-2022/23.

Решающий матч третьего по рангу клубного турнира Европы состоится на "Эден Арене" в Праге (Чехия). Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что на кону в финале будет не только победа в этом турнире, но и путевка в групповой этап Лиги Европы на следующий сезон.

На пути к финалу "Фиорентина" в плей-офф прошла португальскую "Брагу" (4:0, 3:2), турецкий "Сивасспор" (1:0, 4:1), польский "Лех" (4:1, 2:3) ) и швейцарский "Базель" (1:2, 3:1).

"Вест Хэм" на пути к финалу одолел в плей-офф кипрский клуб АЕК Ларнака (2:0, 4:0), бельгийский "Гент" (1:1, 4:1) и нидерландский "АЗ Алкмаар" (2:1, 1:0).

Это лишь второй в истории розыгрыш Лиги конференций. В прошлом году победителем турнира стала итальянская "Рома", которая в финале обыграла нидерландский "Фейеноорд" (1:0).

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция финального матча Лиги конференций между "Фиорентиной" и "Вест Хэмом".