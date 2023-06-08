Украина и ООН договорились эвакуировать людей из Херсонской области

Украина и ООН договорились об эвакуации людей с оккупированного Левобережья Херсонщини.

Об этом заявили в пресс-службе МИД Украины.

Как отмечается, ООН планирует помочь нашему государству преодолеть гуманитарные последствия террористических атак РФ на Каховской ГЭС.

“ООН немедленно увеличит объемы помощи и направит дополнительные силы в Херсонскую и другие пострадавшие области. Кроме того, договорено, что ООН немедленно сформирует в Запорожье и Херсоне группы, которые будут направлены на пострадавшие оккупированные территории Левобережья для оказания гуманитарной помощи и эвакуации людей при обеспечении безопасного проезда на оккупированные территории с подконтрольной Правительству Украины территории”, — рассказали в МИД Украины .

Наше государство со своей стороны предоставляет все гарантии безопасности ООН для выполнения гуманитарных операций во всей зоне поражения.

"Стороны договорились, что упомянутые подразделения ООН отправятся в пораженные зоны на временно оккупированных территориях с наших территорий, как только Россия предоставит доступ и гарантии безопасности. Организация Объединенных Наций ожидает предоставления указанных гарантий от российской стороны и доступа к оккупированным территориям, пострадавшим в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС", — добавили в МИД Украины.

Напомним, что Зеленский посетил Херсон и встретился с травмированными после взрыва на Каховской ГЭС.

Читайте также: